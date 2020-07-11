ثلاثة مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم لمجلس الشيوخ بالمنوفية

أنهي ثلاثة من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية تقديم أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية
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وكان أول المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة المرشح علاء ناصف طاحون عضو مجلس النواب عام 2010 عن دائرة شما والذي حصل علي رمز القلم
وجاء المرشح الثاني هشام الحاج علي والذي حصل علي رمز الكتاب
والمرشح الثالث أسامة فهيم استاذ امراض الصدر والذي كان يعمل مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بالمنوفية سابقا .