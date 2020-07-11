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محافظات

ثلاثة مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم لمجلس الشيوخ بالمنوفية

السبت 11/يوليه/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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محمد أمين
 أنهي ثلاثة من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية تقديم أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية 

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 وكان أول المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة المرشح علاء ناصف طاحون عضو مجلس النواب عام 2010 عن دائرة شما والذي حصل علي رمز القلم 

 وجاء المرشح الثاني هشام الحاج علي والذي حصل علي رمز الكتاب 

 والمرشح الثالث أسامة فهيم استاذ امراض الصدر والذي كان يعمل مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بالمنوفية سابقا .
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