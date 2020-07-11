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رياضة

تقسيمة قوية في مران الإسماعيلي.. صور

السبت 11/يوليه/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
أقيمت تقسيمة ودية صباح اليوم بين لاعبى فريق الإسماعيلي، تم خوضها على ثلاثة أشواط على ملعب الإسماعيلية الرئيسى.

وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى جوميز من أجل استعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبيل استئناف الدوري المصري.

سجل للفريق الأول كل من عبد الرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى، فيما أحرز للفريق الثاني عمر الوحش وحازم مرسى.

الفريق الأول ضم كل من محمد فوزى حارس مرمى، محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم، عماد حمدى، مدحت فقوسة، أحمد مدبولى، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى، محمد حمدى زكى.

بينما جاء تشكيل الفريق الثانى: محمد مجدى حارس مرمى، إبراهيم أبواليزيد، محمد عمار، كماتشو، مصطفى فارس، محمد مخلوف، محمد بيومى، محمد الضرف، عمر الوحش، وجيه عبد الحكيم، حازم مرسى.

وشارك مجموعة من اللاعبين خلال التقسيمة منهم محمد الشامى ومحمد ناصر ومحمد مصيلحى ومحمود عبد المنصف.
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