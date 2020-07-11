تقسيمة قوية في مران الإسماعيلي.. صور





سجل للفريق الأول كل من عبد الرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى، فيما أحرز للفريق الثاني عمر الوحش وحازم مرسى.





الفريق الأول ضم كل من محمد فوزى حارس مرمى، محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم، عماد حمدى، مدحت فقوسة، أحمد مدبولى، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى، محمد حمدى زكى.







بينما جاء تشكيل الفريق الثانى: محمد مجدى حارس مرمى، إبراهيم أبواليزيد، محمد عمار، كماتشو، مصطفى فارس، محمد مخلوف، محمد بيومى، محمد الضرف، عمر الوحش، وجيه عبد الحكيم، حازم مرسى.





وشارك مجموعة من اللاعبين خلال التقسيمة منهم محمد الشامى ومحمد ناصر ومحمد مصيلحى ومحمود عبد المنصف.

وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى جوميز من أجل استعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبيل استئناف الدوري المصري.