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رياضة

كائن فضائي.. جهاز قياس درجة الحرارة يفشل في فحص ميسي.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 12:37 م
ميسي لاعب فريق برشلونة
ميسي لاعب فريق برشلونة
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محمد السعيد
في لقطة طريفة، فشل جهاز قياس درجة الحرارة في قياس حرارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني.


والتقطت عدسات الكاميرا فيديو للاعبي برشلونة، يقومون بفحص حرارتهم بشكل طبيعي كنوع من الإجراءات الإحترازية، إلا أن الجهاز توقف بشكل مفاجئ أثناء فحص حرارة ميسي.


ووضع ميسي يده أكثر من مرة لقياس درجة حرارته، لكن الجهاز لم يستجب، وفشل في فحص حرارة النجم الأرجنتيني.


ويعد ميسي أحد أبرز أساطير كرة القدم على مر التاريخ، حيث يطلق عيه البعض لقب "كائن فضائي"، نظرا لمهاراته وأهدافه الخرافية، التي يصعب على أي لاعب آخر فعلها.


ويتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدروي الإسباني هذا الموسم برصيد 22 بفارق 4 أهدف عن كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.



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