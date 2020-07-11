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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ 35

السبت 11/يوليه/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهت مباريات الجولة 35 للدوري الإسباني، بفوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد.

وشهدت هذه الجولة فوز برشلونة بهدف دون رد أمام إسبانيول الذي هبط رسميًا، وتعادل أتلتيكو مدريد بهدف لمثله أمام سيلتا فيجو.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس
1 ريال مدريد، 80 نقطة.

2. برشلونة، 76 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 63 نقطة.

4. إشبيلية، 63 نقطة.

5. فياريال، 57 نقطة.

6. خيتافي، 53 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 51 نقطة.

8. غرناطة، 50 نقطة.

9. فالنسيا، 50 نقطة.

10. أتلتيك بلباو، 48 نقطة.

11. أوساسونا، 45 نقطة.

12. ليفانتي، 43 نقطة.

13. ريال بيتيس، 41 نقطة.

14. بلد الوليد، 39 نقطة.

15. سيلتا فيجو، 36 نقطة.

16. إيبار، 36 نقطة.

17. ديبورتيفو ألافيس، 35 نقطة.

18. ريال مايوركا، 32 نقطة.

19. ليجانيس، 29 نقطة.

20. إسبانيول، 24 نقطة.
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