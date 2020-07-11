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مزارع يستغيث بمحافظ الإسماعيلية من بطش رجل أعمال: اعتدى على العمال وطردنا من أرضنا

السبت 11/يوليه/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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أحمد نبيوة

صدى البلد

استغاث المزارع رأفت محمد .ن ، 34 عاما من محافظة الشرقية ويمتلك قطعة أرض مساحة 20 فدان ، تابعة لجمعية العمار بوادي الملاك مركز التل الكبير امام الفرقة السادسة مدرعات على طريق 76 الحربي ، بمدير أمن ومحافظة الاسماعيلية من بطش رجل الأعمال علي مصطفى محمد سليمان السيد ، يمتلك قطعة أرض 30 فدان مجاورة لقطعة ارضه ، ويسكن بمدينة أبو سوير الاسماعيلية ، حيث قام المدعو علي مصطفى باقتحام ارضه والاعتداء على العمال وطردهم من الأرض وقام بزرع عدد من البلطجية أمس 11 يوليو.

 

وأضاف المزارع ، أنه ذهب إلى قسم شرطة التل الكبير لعمل محضر وتوثيق الواقعة إلا ان ضباط القسم رفضوا الاستجابة له ، وطلبوا منه أن يرسل العمال الذين تم الاعتداء عليهم، وحاول مرارا وتكرارا التواصل مع نجدة الاسماعيلية إلا أنه لم يستجيب معه أي شخص، مضيفا أنه تقدم من قبل بعمل محضر في نفس الشخص بعد أن قام بهدم منزل بالارض وسرقة مولد كهرباء ثمنه 175 الف جنيه قبل قرابة الأربعة أشهر ولم يتم اتخاذ اي اجراء في هذا المحضر.

 

ولفت إلى أنه يستغيث بمحافظ الاسماعيلية ومدير الامن حتى يقفوا بجواره في استرداد حقه من رجل الاعمال وبلطجيته، مؤكدا أنه يمتلك كافة الاوراق التي تثبت أحقيته للأرض وموثقة جميعها في كافة الهيئات المديريات ، لافتا إلى أن قسم شرطة التل الكبير لديها علم كامل بالواقعة ولا أحد يتحرك لاسترداد أرضه الذي باع كل ما يملك من أجل أن يحصل على هذه الارض ويقوم بزراعتها هو وأسرته.

 

وأوضح أن رجل الاعمال وضع بلطجية بأسلحة نارية ويقومون بتهديده والعمال باطلاق النار عليهم حال عدم خروجهم من الارض ، مناشدا المسئولين بانقاذه واسرته من بطش هؤلاء البلطجية.

للتواصل مع المزارع رأفت محمد 01112175830 \ 01554120535

مزارع يستغيث بمحافظ الإسماعيلية من بطش رجل أعمال: اعتدى على العمال وطردنا من أرضنا
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