دفن جثمان المنتجة مى مسحال بمقابر العائلة بطريق الواحات.. فيديو وصور





وخرج منذ قليل جثمان المنتجة مى مسحال من منزلها فى المهندسين واقيمت صلاة الجنازة عليها امام المنزل.





توفيت المنتجة الكبيرة وكاتبة السيناريو مي مسحال أمس بعد رحلة صراع مع المرض، تاركة العديد من الأعمال الفنية الكبيرة والشهيرة التي لن تنسى في تاريخ الفن.





مي مسحال هي مؤسسة شركة دانا وقدمت عددا كبيرا من الأعمال المتميزة والناجحة منها: «ليه يا بنفسج، وفرقة بنات وبس، وغبي منه فيه، وسحر العيون، ورومانتيكا، وفتح عينيك، وآخر الدنيا، وأحلام الفتى الطائش» وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧.





كان ابن المنتجة مي مسحال المنتج راني مسحال أعاد النشاط للشركة مؤخرا وبالفعل بدأ تصوير فيلم ٣٠ مارس منذ عدة أيام.

وصل جثمان المنتجة مى مسحال الى مثواة الاخير بمقابر العائلة فى طريق الواحات بمنطقة 6 اكتوبر واقتصر تشيع الجثمان على الاهل والاقارب دون حضور عدد من الفنانين .