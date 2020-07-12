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برلمان

أبو شقة يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم فى البرلمان

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:02 ص
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم حتى الان.

وأكد أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون الإيجار القديم كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فالبرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية.

ورفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأثنين الماضى عقب الموافقة على 12 مشروع قانون بمنح وزير البترول الحق في التعاقد مع شركات للبحث والتنقيب والاستغلال للبترول والغاز والزيت الخام.

وشهدت جلسة مجلس النواب ، إقرار عدد من التشريعات والاتفاقيات الدولية، ومن بينها بدل مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 19 يوليو، لاستكمال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
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