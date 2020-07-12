أبو شقة يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم فى البرلمان

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم حتى الان.





وأكد أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون الإيجار القديم كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فالبرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية.