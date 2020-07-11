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رياضة

مجدى قفشة فى إجازة صيفية قبل استئناف الدورى.. شاهد

السبت 11/يوليه/2020 - 03:46 م
محمد مجدى قفشة
محمد مجدى قفشة
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محمد بدران
نشر محمد مجدى قفشة نجم النادى الأهلى صورا له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
 
وظهر مجدى قفشة بإطلالة صيفية خلال قضاء الإجازة فى إحدى المدن الساحلية، نالت إعجاب متابعيها.

وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يوليو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا


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صباح الفل 🌹🌹

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