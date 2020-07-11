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محافظات

تعافى 180 من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى قوص المركزي بـ قنا.. شاهد

السبت 11/يوليه/2020 - 05:09 م
المتعافون من فيروس
المتعافون من فيروس كورونا
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يوسف رجب

أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، خروج 180 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قوص المركزي بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


جاء ذلك خلال جولة قام بها على رأس اللجنة الفرعية المختصة بالمرور اليومي على كافة المستشفيات وأماكن العزل لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الاجراءات الوقائية لحماية المريض والأطباء والتمريض ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية، رافقه خلال الجولة الدكتور أشرف الأحمر، مدير عام الطب العلاجي وأعضاء اللجنة.


وتفقد السكرتير العام خلال الجولة  أقسام" الصيدلية- المعمل- المطبخ- المخازن"، وتم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات، وإلتزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة.


وتأكد شلبى، من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والأمصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية.


وأعرب شلبي، عن تقديره لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى، مؤكدا حرصه على التواصل المستمر معهم على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم للعمل على حلها علي الفور.


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تعافى 180 من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى قوص المركزي بـ قنا.. شاهد
تعافى 180 من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى قوص المركزي بـ قنا.. شاهد
تعافى 180 من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى قوص المركزي بـ قنا.. شاهد
تعافى 180 من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى قوص المركزي بـ قنا.. شاهد
تعافى 180 من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى قوص المركزي بـ قنا.. شاهد
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