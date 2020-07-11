هيومانيز.. أول مجلة تكنولوجية لطلاب إعلام بني سويف

أطلق مجموعة من طلبة قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، موقعا إلكترونيا ومجلة متخصصة في التكنولوجيا، وذلك في إطار مشروع التخرج.





ورصدت المجلة والموقع الإلكتروني تجارب ناجحة لمخترعين مصريين، كما تناولت مجالات تطبيقية للذكاء الأصطناعي على المستويين المصري والعالمي.





وتعتبر "هيومايز" أول مجلة تكنولوجية طلابية ضمت بين جنبيها موضوعات حول الاستخدامات التكنولوجية والذكاء الأصطناعي في العديد من المجالات الحياتية، وعددًا من الملفات مثل، الذكاء الأصطناعي واللغة العربية صراع الحداثة والأصالة ، والروبوتات شركاء جدد للإنسان على الأرض.. فمن يحكم المستقبل.





وسعى القائمون على المجلة، لتسجيل عدد من الحوارات الهامة التي ضمت من بينها حوارًا مع صاحب أول كتاب أكاديميى بصحافة الذكاء الاصطناعي، رئيس لجنة الإتصالات بالبرلمان، ورئيسة وحدة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في سبيل الإجابة على الكثير من الأسئلة المطروحة بالقطاعات الخاصة بهم.





هيومانيز اسم استلهمه القائمون على المجلة من المصطلح الإنجليزي والذي يعني الانسنة أي إضفاء صفات البشر على الآلة.

كما ناقش الطلاب أدوار التكنولوجيا الحديثة في مواجهة جائحة كورونا، وطرق تعامل المجتمعات المختلفة مع مواقع التواصل الأفتراضي، كما حوت المجلة مجموعة من المقالات التي ساهم بها أكاديميون وإعلاميون.