خيال علمي وكوميديا وأكشن.. ماذا يوجد داخل «الغسالة»؟!

أكثر من مجرد فيلم كوميدي وخيال علمي، هذا ما أصبح عليه فيلم الغسالة بعد إطلاق الإعلان التشويقي للفيلم، فبعد أن دارت الأقاويل حول أن الفيلم خيال علمي عن السفر عبر الزمن، كشف الإعلان عن عناصر أخرى في العمل.





العناصر التي يعد بها فيلم الغسالة تتمثل في الخيال العلمي من خلال السفر عبر الزمن باستخدام الغسالة، بالإضافة إلى الكوميديا التي ظهرت في الإعلان، كما ظهرت أكثر من مواجهة بالأسلحة، ومطاردات بالسيارات في الشارع، وبالتالي يوجد أكشن في الفيلم، هذا كله يجعل إطلاق الفيلم في السينما كالوجبة الترفيهية التي تخفف من أعراض العزل المنزلي المفروضة على الجميع.





الغسالة يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.





وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كألة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته. الفيلم من إنتاج نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.



