AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خيال علمي وكوميديا وأكشن.. ماذا يوجد داخل «الغسالة»؟!

السبت 11/يوليه/2020 - 07:07 م
فيلم الغسالة
فيلم الغسالة
Advertisements
سعيد فراج
أكثر من مجرد فيلم كوميدي وخيال علمي، هذا ما أصبح عليه فيلم الغسالة بعد إطلاق الإعلان التشويقي للفيلم، فبعد أن دارت الأقاويل حول أن الفيلم خيال علمي عن السفر عبر الزمن، كشف الإعلان عن عناصر أخرى في العمل.

العناصر التي يعد بها فيلم الغسالة تتمثل في الخيال العلمي من خلال السفر عبر الزمن باستخدام الغسالة، بالإضافة إلى الكوميديا التي ظهرت في الإعلان، كما ظهرت أكثر من مواجهة بالأسلحة، ومطاردات بالسيارات في الشارع، وبالتالي يوجد أكشن في الفيلم، هذا كله يجعل إطلاق الفيلم في السينما كالوجبة الترفيهية التي تخفف من أعراض العزل المنزلي المفروضة على الجميع.

الغسالة يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كألة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته. الفيلم من إنتاج نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد حاتم أستاذ جامعي في فيلم الغسالة

أشطر واحدة.. أحمد حاتم يشارك جمهوره صورة مع هنا الزاهد

بالورود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية مميزة

أحمد حاتم ضيف شرف في فيلم «حظر تجول» مع إلهام شاهين

أحمد حاتم يشارك جمهوره صورة: مشيت درب الثقل

أحمد حاتم يوجه رسالة لـ محمود حميدة: يا رب يرجع من سيوة

ترشيحاتنا

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

ماتنسوش هيثم أحمد زكي.. إنجي خطاب توجه رسالة لجمهورها

هل اختفى فيروس الإنفلونزا والبرد من عالمنا.. منظمة الصحة العالمية ترد

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

وفاة اللاعب السعودي سامي سعود الشمري خلال مباراة شوارع

بملابس كاجوال.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها.. شاهد

AdvertisementS

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

عملية هجومية.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إبرار قواتنا المسلحة تم على ساحل يسيطر عليه العدو

النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية

دراسة تكشف علاقة لقاح السل بفيروس كورونا المستجد

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 في حادث مروع غرب الإسكندرية

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

عودة الحياة إلي المساجد المغربية..السلطات تقرر فتح دور العبادة الأربعاء

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني