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فن

متابعة تعترف لـ رامى صبري: أنا بحبك

السبت 11/يوليه/2020 - 07:13 م
رامي صبري
رامي صبري
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اسماء الحسيني
شارك الفنان رامى صبر جمهوره بصورة جديدة من إجازته الصيفية من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

نالت صورته اعجاب جمهوره وجاءت التعليقات كالاتي :

باشا مصر 

ايه الحلاوة دى 

قلبي انا بحبك 

"غريب الحب"، هى تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري،  و حققت الاغنيه نجاحًا كبيرًا جدًا.

كما حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.
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A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8) on

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