متابعة تعترف لـ رامى صبري: أنا بحبك

شارك الفنان رامى صبر جمهوره بصورة جديدة من إجازته الصيفية من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





نالت صورته اعجاب جمهوره وجاءت التعليقات كالاتي :





باشا مصر





ايه الحلاوة دى





قلبي انا بحبك





"غريب الحب"، هى تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري، و حققت الاغنيه نجاحًا كبيرًا جدًا.





كما حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



