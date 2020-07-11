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أخبار العالم

إسرائيل تشتعل ضد نتنياهو.. أكثر من 10 آلاف محتج في 170 موقعا

السبت 11/يوليه/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تظاهر أكثر من 10 آلاف شخص من نشطاء حركة "الرايات السوداء" في عدد من المواقع بمختلف أنحاء إسرائيل ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب لوائح الاتهامات الموجهة ضده.

وفي السياق ذاته، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 16 متظاهرا بعدما حاولوا اقتحام استديوهات القناة 12 الإسرائيلية في نافيه إيلان.

وذكرت القناة 12 أنه قبل نحو ساعة من بدء الاحتجاجات في ميدان رابين ضد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية، قام نشطاء من حركة الرايات السودان بالتواجد في أكثر من 170 نقطة بإسرائيل، وطالبوا باستقالة حكومة نتنياهو.

وتسببت التظاهرات في تكدسات مرورية في العديد من الأماكن بإسرائيل.

وقال منظمو التظاهرات في بيان إنهم يتظاهرون احتجاجا على حكومة الفساد برئاسة المتهم بنيامين نتنياهو. وأضافوا أن هناك صلة مباشرة بين الفساد في السلطة وبين سوء التعامل مع أزمة كورونا.

وتابع منظمو التظاهرات قائلين "عندما يكون رئيس الحكومة مشغولا باستئجار محامين ومنح المزايا المالية لعائلته، والهروب من القضاء، لن يكون لديه وقت فراغ أو اهتمام بمواطني الدولة. إسرائيل غير قادرة على الخروج من الأزمة التي انزلقت إليها في ظل حكومة يترأسها رئيس فاسد يهتم فقط بقضاياه الجنائية.

وتُظهر الصور اعتلاء المتظاهرين للجسور والكباري والتقاطعات احتجاجا على سوء إدارة نتنياهو لفيروس كورونا واستمراره في الحكم رغم الاتهامات الموجهة له.

إسرائيل تشتعل ضد نتنياهو.. أكثر من 10 آلاف محتج في 170 موقعا
إسرائيل تشتعل ضد نتنياهو.. أكثر من 10 آلاف محتج في 170 موقعا
إسرائيل تشتعل ضد نتنياهو.. أكثر من 10 آلاف محتج في 170 موقعا
إسرائيل تشتعل ضد نتنياهو.. أكثر من 10 آلاف محتج في 170 موقعا
إسرائيل تشتعل ضد نتنياهو.. أكثر من 10 آلاف محتج في 170 موقعا
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