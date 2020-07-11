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أخبار العالم

نصيحة سعودية جديدة للحد من الإصابة بـ كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 08:20 م
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
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محمود نوفل
دعت وزارة الصحة السعودية جميع المواطنين والمقيمين علي اراضيها ضرورة عدم مغادرة الأراضي السعودية والسفر للخارج في الحالي وذلك لعدم إستقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

وشرحت الوزارة في بيان لها اليوم ان دعوتها جاءت  لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

وذكرت الوزارة ان دعوتها بعدم السفر الي الخارج خوفا علي صحة وحياة المواطنين والمقيمين علي حد سواء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

جدير بالذكر ان إجمالي الحالات المصابة بــ " كوفيد 19"  داخل المملكة بلعت 229.480 حالة من بينها 61.903 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2230 حالة حرجة، لافتة الي ان إجمالي حالات التعافي بلغت 165.396 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2181 حالة وفاة.
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