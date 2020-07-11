5 فرق تصارع على خطف مركز أوروبي بالدوري الإنجليزي والحسم مع آخر جولة





واشتدت المنافسة على خطف المركز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد سقوط تشيلسي منذ قليل أمام شيفيلد يونايتد وسبقه هزائم ليستر المتتالية وهو ما يعني عدم ضمان أي فريق التأهل وإنتظار سقوط الآخر.









تشيلسي





يبقى تشيلسي صاحب الـ60 نقطة بالمركز الثالث هو الأقرب للصعود لدوري الأبطال لكن على الورق لم يضمن البلوز أي شئ حيث يعد على بعد نقطتين فقط من المركز الخامس الذي يحتله مانشستر يونايتد.





ليستر سيتي





ويعد "الفوكسيز" هم الأقرب لفقدان مركزهم الأوروبي بسبب نتائجهم المتذبذبة منذ عودة النشاط حيث لم يحققوا سوى انتصار وحيد جعلهم يفقدون المركز الثالث وتحت تهديد مان يونايتد الملاحق المباشر.





شيفيلد يونايتد





يعد فريق شيفيلد الصاعد حديثا إلى منافسات الدوري الإنجليزي هو الحصان الأسود في المنافسات حيث يأتي وسط الـ"توب 6" بالبرميرليج ومزاحمته الكبار رغم قلة خبرة لاعبيه، وإذا لم تتاح فرصة للفريق الذي يملكه ادارة سعودية التواجد بدوري الأبطال لكن المشروع قد ضمن بشكلا نسبي مقعدا بالدوري الأوروبي.





وولفرهامبتون





يأتي فريق نونو سانتوس صاحب الامل الضعيف لخطف مركز أوروبي لدوري الأبطال لكنه يبقي على امل سقوط باقي المنافسيت حيث يبتعد بـ7 نقاط فقط عن المركز الرابع.





وجاء ترتيب الفرق المنافسة على مقاعد دوري الأبطال بـ البريميرليج كالاتي:





3. تشيلسي 60 نقطة

4. ليستر سيتي 59 نقطة

5.مان يونايتد 58 نقطة

6. شيفيلد يونايتد 54 نقطة

7. ولفرهامبتون 52 نقطة







