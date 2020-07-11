AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

5 فرق تصارع على خطف مركز أوروبي بالدوري الإنجليزي والحسم مع آخر جولة

السبت 11/يوليه/2020 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
اقتربت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز من النهاية لموسم 2019/2020، لكنه لا يزال يتمتع بمنافسته الشرسة والمعهودة حتى آخر لحظة رغم حسم اللقب لصالح ليفربول لأول مرة منذ 30 عاما.


واشتدت المنافسة على خطف المركز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد سقوط تشيلسي منذ قليل أمام شيفيلد يونايتد وسبقه هزائم ليستر المتتالية وهو ما يعني عدم ضمان أي فريق التأهل وإنتظار سقوط الآخر.


تشيلسي 

يبقى تشيلسي صاحب الـ60 نقطة بالمركز الثالث هو الأقرب للصعود لدوري الأبطال لكن على الورق لم يضمن البلوز أي شئ حيث يعد على بعد نقطتين فقط من المركز الخامس الذي يحتله مانشستر يونايتد.

ليستر سيتي 

ويعد "الفوكسيز" هم الأقرب لفقدان مركزهم الأوروبي بسبب نتائجهم المتذبذبة منذ عودة النشاط حيث لم يحققوا سوى انتصار وحيد جعلهم يفقدون المركز الثالث وتحت تهديد مان يونايتد الملاحق المباشر.

شيفيلد يونايتد

يعد فريق شيفيلد الصاعد حديثا إلى منافسات الدوري الإنجليزي هو الحصان الأسود في المنافسات حيث يأتي وسط الـ"توب 6" بالبرميرليج ومزاحمته الكبار رغم قلة خبرة لاعبيه، وإذا لم تتاح فرصة للفريق الذي يملكه ادارة سعودية التواجد بدوري الأبطال لكن المشروع قد ضمن بشكلا نسبي مقعدا بالدوري الأوروبي.

وولفرهامبتون 

يأتي فريق نونو سانتوس صاحب الامل الضعيف لخطف مركز أوروبي لدوري الأبطال لكنه يبقي على امل سقوط باقي المنافسيت حيث يبتعد بـ7 نقاط فقط عن المركز الرابع.

وجاء ترتيب الفرق المنافسة على مقاعد دوري الأبطال بـ البريميرليج كالاتي:

3. تشيلسي 60 نقطة 
4. ليستر سيتي 59 نقطة
5.مان يونايتد 58 نقطة
6. شيفيلد يونايتد 54 نقطة 
7. ولفرهامبتون 52 نقطة 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام إيفرتون

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي ونهاية الجولة 30

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط أستون فيلا أمام ولفرهامبتون من الجولة الـ32

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على برايتون

الدوري الإنجليزي.. شيفيلد يونايتد يهزم تشيلسي 3-0 ويشعل صراع المراكز الأوروبية

ترشيحاتنا

وفاة اللاعب السعودي سامي سعود الشمري خلال مباراة شوارع

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

ابنة عمرو السولية تتعرض للتحرش.. ووالدها يفتح النار على المتحرشين..شاهد

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

دراسة تكشف علاقة لقاح السل بفيروس كورونا المستجد

AdvertisementS

بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي

5 فرق تصارع على خطف مركز أوروبي بالدوري الإنجليزي والحسم مع آخر جولة

الحضري يثير الجدل بجائزة نادي القرن.. شاهد

فرج عامر يكشف تفاصيل مباراة سموحة الودية أمام الزمالك

رغم علاجه من السل .. مصدر يكشف سر هجوم لاعب الزمالك السابق على حلمي زامورا

وفاة اللاعب السعودي سامي سعود الشمري خلال مباراة شوارع

أخبار الرياضة.. عمرو السولية يهاجم المتنمرين على ابنته.. انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا.. صلاح على أعتاب إنجاز فريد

ابنة عمرو السولية تتعرض للتحرش.. ووالدها يفتح النار على المتحرشين..شاهد

تخيلوا ندعم طفلة عندها 3 سنين.. مجدي عبدالغني يساند السولية عقب التنمر على نجلته

أخبار الزمالك.. تفاصيل زيارة صالح سليم وانضمام فرجاني ساسي وحازم إمام للمعسكر .. ونجم بيراميدز يواجه أزمة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع بيرنلي 1-1

صدمة لـ الكاف | تقارير توكد اعتذار الكاميرون عن استضافة قبل نهائي دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل بيت .. أستاذ تغذية يحذر من تناول وجبة المكرونة والبانية | فيديو

فستان كب .. مي سليم تتألق بإطلالة جذابة.. شاهد

في عيد ميلاده الـ41.. 15 صورة تكشف لياقة أحمد صلاح حسني البدنية