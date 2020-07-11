مستشار وزير الصحة.. مصر ضمن 7 دول عالميا تنخفض بها أعداد إصابات كورونا..فيديو

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة الطوارئ والرعاية العاجلة، أن مصر دولة من 7 دول فقط حول العالم بدأ عدد الاصابات بفيروس كورونا بها فى الانخفاض.





وأضاف وديع خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أن اعداد الاصابات بـ كورونا فى مصر بدأ الانخفاض منذ 5 أيام.





وتابع شريف وديع: ليس معنى ذلك انتهاء فترة الذروة ولكن الأمر مبشرا.





وأكد وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لاستمرار انخفاض عدد الإصابات لمدة لا تقل عن 15 يوما.



