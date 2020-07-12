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أخبار العالم

ربع قرن على مجزرة سربرنيتسا.. السعودية توجه كلمة للبوسنة والهرسك

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:09 ص
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
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مـيـــس رضــا

شاركت المملكة العربية السعودية، في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لضحايا مجزرة الإبادة الجماعية التي وقعت في مدينة سربرنيتسا في يوليو 1995 م.

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وألقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، كلمة المملكة في تسجيل مرئي، مؤكدًا وقوف المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع إخوانهم أهالي ضحايا المجزرة، وقال: إن مشاركتنا باسم المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، هو واجب إنساني وأخلاقي التزمت به القيادة السعودية في كل عام.


ونقل وزير الخارجية السعودي خلال كلمته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شفيق جعفروفيتش رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك، ولـ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،

 

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين كان ولا يزال سندًا وعونًا وداعمًا للبوسنة والهرسك في كثير من المواقف الإنسانية النبيلة التي تؤكد العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

 

وأكد أن المملكة من خلال ترؤسها لمجموعة العشرين تتطلع لنشر السلام والاستقرار في العالم، موضحًا تبني المملكة لنهج الاعتدال والوسطية ورفض كل أشكال العنف والتطرف.

 

كما شارك في هذه المناسبة عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية ورؤساء الاتحاد والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة، بكلمات عبر بث مصور ومسجل أكدوا فيها ضرورة عدم إنكار جريمة الإبادة ومحاسبة المتورطين فيها مع التطلع للمستقبل والعيش المشترك سبيل لضمان الاستقرار والسلام في البوسنة والهرسك.

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