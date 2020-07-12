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نهاد أبو القمصان: اللجوء للقضاء في قضايا التحرش أعلى درجات الشفاء.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:03 ص
نهاد ابو القمصان
نهاد ابو القمصان
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محمد حليم قنديل

قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن  الكلام الكثير والبوح عن التحرش واللجوء إلى القضاء والعدالة درجة عالية من درجات الشفاء من هذه الأفعال المشينة في المجتمع.


وأضافت نهاد أبو القمصان خلال حوارها لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن إحساس الفتاة التي تعرضت للتحرش يكون سئ للغاية ويمكن ان يذهب بها إلي الاكتئاب والأمراض النفسية.


وأوضحت نهاد أبو القمصان، أنه بدأ الحديث عن قضايا التحرش في مصر منذ عام 2005 وهذا ليس بجديد علي مجتمعنا.


وأشارت إلي أن المركز المصري لحقوق المرأة قام بدراسة عن التحرش الجنسي في مصر وسميت هذه الدراسة باسم غيوم في سماء مصر.

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