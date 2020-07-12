محمد جودة: ركلة جزاء أطاحت بي من الأهلي.. فيديو

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء السبت على ملعب التتش بالجزيرة.



