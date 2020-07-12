محمد جودة: ركلة جزاء أطاحت بي من الأهلي.. فيديو

قال محمد جودة، لاعب الأهلى السابق، إن ركلة الجزاء التي أهدرها، أمام المقاولون العرب، فى نهائى كأس مصر، نسخة 2004، تسببت فى رحيله عن القلعة الحمراء.
وأضاف محمد جودة، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، أنه كان أحد العناصر الأساسية بـ الأهلى، مطلع الألفية الثالثة، ولكن خسارة الفارس الأحمر للقب الكأس كان سببا فى رحيله عن الجزيرة.
وأوضح جودة أن المقاولون العرب، تحت قيادة حسن شحاتة استطاع ان يحقق مفاجأة كبري فى هذا الموسم، بالإطاحة بـ الإسماعيلي من كأس مصر، ثم الفوز على الأهلى فى النهائى.
وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.