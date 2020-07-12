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أخبار العالم

68 ألف حالة .. أمريكا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا للمرة الثالثة

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا لأعداد إصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة الثالثة على التوالي.

وبحسب "نيويورك تايمز"، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بواقع 68.100 إصابة.

كانت الولايات المتحدة سجلت يوم الجمعة 59.886 إصابة بفيروس كورونا.

وسجلت عدة ولايات أرقامًا قياسية لعدد الحالات الجديدة يوم السبت، بما في ذلك جورجيا ويوتا ومونتانا ونورث كارولاينا وأيوا وأوهايو.

وسجلت جورجيا، أول ولاية تبدأ إعادة فتح اقتصادها وسط الوباء، 4904 حالات يوم السبت، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 2886 في 2 يوليو.

بينما قالت جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية إن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 66 ألف إصابة، ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات ففي الولايات المتحدة إلى 3 ملايين و173 ألفا و212 شخصا.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ 133 ألفا و666 شخصا.

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