مبلغ ضخم .. سمير عثمان: رفضت رشوة من أحد الأندية ببطولة أفريقيا.. فيديو

كشف سمير عثمان رئيس لجنة التحكيم السابق، كواليس تلقيه عرضًا من أحد الفرق فى قارة أفريقيا لحصوله على رشوة من أجل المساهمة فى فوزه بالبطولة الافريقية في المباراة التى كان يدريها.





واضاف عثمان خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة، أن تلك المواقف تعرض لها كثيرًا إلا أن هذه الرشوة كانت تعد الأكبر من حيث القيمة المادية التى عُرضت عليه.





وقال عثمان، إنه استشعر فى البداية وجود شيء غير طبيعى، حيث إنه من الطبيعى أن ينزل كل حكم فى غرفة، لكنه فوجئ بتواجده فى جناح خاص، وبدأ يشعر بوجود شيء غير مريح.





وأضاف سمير عثمان: "وبالفعل وجدت نجل رئيس النادى الذى سأدير مباراته يعرض علي رشوة مالية بمقدار 30 ألف دولار، فقولت له وما المطلوب منى، قال لى إن فريقه تعرض للظلم فى المباراة السابقة ويرغب فى إنصافه فى تلك المباراة، فقلت له وماذا عن زملائى فى المباراة؟، فقال إنه سيمنحهم نفس القيمة".



