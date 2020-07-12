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اقتصاد

الدولار يسجل 15.96 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12-7-2020

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:21 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية المختلفة مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 12  يوليو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو 17.96 جنيه للشراء و18.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.05 جنيه للشراء و20.27 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.92 جنيه للشراء، و17.08 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.74 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.87 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
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