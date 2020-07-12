زاد بأكثر من 39000 حالة.. البرازيل تسجل ارتفاعا بالغا في عدد مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن أن عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا المؤكدة في الدولة زاد بأكثر من 39000 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وتم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة وفاة جديدة في تلك الفترة.





ويوجد الآن ما مجموعه 1،839،850 حالة إصابة بـ كوفيد 19 في البرازيل، خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تم تأكيد 39،023 حالة جديدة و 1071 حالة وفاة جديدة ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة يوم السبت. يبلغ إجمالي عدد الوفيات في البرازيل 71.469.





سجلت البرازيل ، الجمعة ، أكثر من 45000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 1200 حالة وفاة جديدة.





وتعافى أكثر من 1.1 مليون شخص في البرازيل منذ بداية الوباء في البلاد ، وفقًا لوزارة الصحة.





وتعد البرازيل ثاني أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ولا يتم تجاوزها إلا من قبل الولايات المتحدة ، التي سجلت أكثر من 134.700 حالة وفاة من كوفيد 19، وفقًا لأحدث البيانات من جامعة جونز هوبكنز.





وتعد البرازيل والولايات المتحدة من أكبر الدولتين من حيث العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس (الولايات المتحدة لديها أعلى إجمالي يبلغ أكثر من 3.2 مليون حالة).