AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زاد بأكثر من 39000 حالة.. البرازيل تسجل ارتفاعا بالغا في عدد مصابي كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:04 ص
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن أن عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا المؤكدة في الدولة زاد بأكثر من 39000 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وتم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة وفاة جديدة في تلك الفترة.

ويوجد الآن ما مجموعه 1،839،850 حالة إصابة بـ كوفيد 19 في البرازيل، خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تم تأكيد 39،023 حالة جديدة و 1071 حالة وفاة جديدة ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة يوم السبت. يبلغ إجمالي عدد الوفيات في البرازيل 71.469.

سجلت البرازيل ، الجمعة ، أكثر من 45000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 1200 حالة وفاة جديدة. 

وتعافى أكثر من 1.1 مليون شخص في البرازيل منذ بداية الوباء في البلاد ، وفقًا لوزارة الصحة.

وتعد البرازيل ثاني أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ولا يتم تجاوزها إلا من قبل الولايات المتحدة ، التي سجلت أكثر من 134.700 حالة وفاة من كوفيد 19، وفقًا لأحدث البيانات من جامعة جونز هوبكنز. 

وتعد البرازيل والولايات المتحدة من أكبر الدولتين من حيث العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس (الولايات المتحدة لديها أعلى إجمالي يبلغ أكثر من 3.2 مليون حالة).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إندونيسيا تسجل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل.. 751وفاة و10222 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

البرازيل تسجل 160 ألف إصابة مؤكدة و11000 وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. أكثر من 1200 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الثانية عالميا.. البرازيل تتخطى نصف مليون إصابة بكورونا

أمريكا تسجل 922 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

بعد اعتذار الإنتاج الحربي .. الإسماعيلي يبحث عن وديته الثانية

راح ضحيته ١١ شخصا واحد تلو الآخر..كيف غرق ضحايا شاطئ النخيل؟

سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور

محمد صلاح: أوباما أفضل من صالح جمعة وفتحي خسر برحيله عن الأهلي

يسرق بياناتك وحساباتك المصرفية .. فيروس الجوكر يتخفى فى 11 تطبيقا عليك حذفها

AdvertisementS

فضح ضابط مخابرات قطري .. مرتضى منصور يصدر بيانا حول الفيديو المفبرك على مواقع التواصل

6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و539 وفاة خلال يوم بـ المكسيك

مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

يسرق بياناتك وحساباتك المصرفية .. فيروس الجوكر يتخفى فى 11 تطبيقا عليك حذفها

راح ضحيته ١١ شخصا واحد تلو الآخر..كيف غرق ضحايا شاطئ النخيل؟

تكرار مأساة جورج فلويد .. تظاهر الآلاف في بريطانيا تحت شعار حياة السود أهم.. فيديو وصور

هزمه كورونا.. وفاة الطبيب أحمد ياقوت بالفيروس القاتل فى عزل كفر الزيات

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك

وزيرة التعاون الدولي: جائحة كورونا دفعت صناع القرار لابتكار حلول غير تقليدية

سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

حالة واحدة يجوز فيها أن نبدأ سورة التوبة بالبسملة .. تعرف عليها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفضح ضابط مخابرات قطري.. طاهر محمد بديل صلاح في المنتخب.. وكهربا يشعل السوشيال بصورة مع الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيري تيجو7 2020 الجديدة في مصر .. صور

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة