شاهد.. لافتات لتحذير الطلاب من حيازة الموبايل داخل لجان الثانوية العامة اليوم

وشدد على الالتزام بتوزيع الكراسة الامتحانية فى المواعيد المقررة وفى حالة تأخير التوزيع لأى سبب يتم إعطاء الطالب الوقت كاملًا، ويتم تحرير محضر إثبات حالة وأسباب تأخر توزيع الكراسة الامتحانية.

جديربالذكر أنه ، يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) والجغرافيا للشعبة الأدبية.





كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).





بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي)، و(ورقة ثانية).



