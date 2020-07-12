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تعليم

شاهد.. لافتات لتحذير الطلاب من حيازة الموبايل داخل لجان الثانوية العامة اليوم

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:04 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
التزمت لجان الثانوية العامة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية اليوم، بالتعليمات الصادرة عن الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 بوزارة التربية والتعليم، الخاصة بضرورة الإعلان في مكان ظاهر باللجنة عن أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا يعتبر شروعا في الغش والإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانوية.

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ووجه الدكتور رضا حجازى رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل موافاة لجنة النظام والمراقبة المختصة من خلال التقرير اليومى الذى يرسل للجنة عن أى حالات غش جماعى قهرى (اللجنة كاملة أو لجنة فرعية) أو أى محاولة للتعدى على السادة المنتدبين، ومشددًا على أن كل مراقب وملاحظ ورئيس دور ومشرف أمن إدارى مسئولين بشكل كامل في حال نجح طالب في إخفاء الموبايل، وقام بتصوير أجزاء من الامتحان ونشرها.

وشدد على الالتزام بتوزيع الكراسة الامتحانية فى المواعيد المقررة وفى حالة تأخير التوزيع لأى سبب يتم إعطاء الطالب الوقت كاملًا، ويتم تحرير محضر إثبات حالة وأسباب تأخر توزيع الكراسة الامتحانية.


جديربالذكر أنه ، يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) والجغرافيا للشعبة الأدبية.

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي)، و(ورقة ثانية).

وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.
شاهد.. لافتات لتحذير الطلاب من حيازة الموبايل داخل لجان الثانوية العامة اليوم
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