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بآيات من القران الكريم.. الرئيس يفتتح عددا من المشروعات القومية

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:06 ص
القرأن الكريم بتلاوة
القرأن الكريم بتلاوة الشيخ شريف السيد خليل
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فرح علاء الخولي
بدأ الرئيس السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية بالقرآن الكريم بتلاوة الشيخ شريف السيد خليل.

ومن تلك المشروعات المرحلة الثالثة من حي الأسمرات ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة  تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوعا الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

كان الرئيس السيسى تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.
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