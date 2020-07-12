بعد مرور ثلاثة أشهر.. دنيا عبد العزيز تفتقد أمها

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها بصحبة والدتها بعد وفاتها.
علقت دنيا عبد العزيز على الصورة قائلة: "ثلاث شهور...القلب مش مستحمل ، يارب نتقابل قريب يا أمي ".
و تفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
-الله يرحمها ويصبرك على فراقها يارب
- الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة
- ربنا يرحمها
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يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، تخوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.
"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.
ام الجريتلى وعدد آخر من الفنانينView this post on Instagram
ثلاث شهور 💔 القلب مش مستحمل ، يارب نتقابل قريب يا أمي 💔
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