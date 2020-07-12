بعد مرور ثلاثة أشهر.. دنيا عبد العزيز تفتقد أمها

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، تخوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.ام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين