بأسعار مخفضة.. "تجارية الشرقية" تقدم خدمة تحليل كورونا لمنتسبيها

اتفق مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية برئاسة أسامة سلطان تحت شعار( معا ضد فيروس كورونا ) على أسعار مخفضة مع عدد من معامل للتحاليل والأشعة لمن يرغب من منتسبي الغرفة وذويهم في الاطمئنان علي حالتهم الصحية وسرعة بدء العلاج والتماثل للشفاء لمن تعرض للعدوي.





بشرى سارة لمنتسبي غرفة القاهرة وأسرهم.. تحاليل كورونا مجانا اقرأ أيضا ..





وأكد وائل عنان أمين عام الغرفة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم الاتفاق مع عدد من مراكز التحاليل والأشعة المقطعية على الصدر لتقديم خدماتها بأسعار مخفضة للتجار وأسرهم، حيث يتم حصول منتسبى الغرفة على التخفيضات من خلال التقدم ببطاقة الرقم القومى أو السجل التجارى أو كارنيه الغرفة أو بخطاب تحويل من الغرفة وذلك من خلال معمل الراية للتحاليل الطبية "بجوار مديرية الأمن لإجراء باقة التحاليل السبعة الخاصة بفيروس كورونا ( CBC& LDH& Ferritin& SGOT& SGPT& CRP& D-Dimer ) فقط بمبلغ 235جنيها ونفس الباقة بدون D-Dimer فقط بمبلغ 135 جنيها.





ومن خلال شركة مصر كير للخدمات الطبية ــ شارع السلام ميدان القوميه لإجراء باقة التحاليل السبعة الخاصة بفيروس كورونا ( CBC& LDH& Ferritin& SGOT& SGPT& CRP& D-Dimer ) بمبلغ 272 جنيه و نفس الباقة بدون D-Dimer فقط بمبلغ 155جنيها.





فيما يتم عمل الأشعة المقطعية علي الصدر فقط بمبلغ 315 جنيها وأشعة عادية على الصدر بمبلغ 50 جنيها.