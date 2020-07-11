بعد إصابة أميتاب باتشان وابنه بـ كورونا.. نتائج تحاليل باقي الأسرة

كشفت تقارير إخبارية هندية، عن نتائج تحاليل أسرة النجم أميتاب باتشان ، بعد إصابة رب الأسرة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، هو وابنه النجم ابهيشيك باتشان.





وقال وزير الصحة الهندية - راجيش توب، إن راجيش توب، إن أمتياب باتشان وابنه ابهيشيك فقط هما المصابان بـ فيروس كورونا، وأن نتائج التحاليل لباقي الاسرة سلبية، لافتًا إلى أنه بدأت إجراءات العزل الخاصة بهم لمدة 14 يوما.





و كشفت تقارير إخبارية هندية، عن نتيجة تحاليل المسحة التي أجرتها الفنانة جايا بهادوري (جايا باتشان)، بعد إصابة زوجها النجم أميتاب باتشان، وابنهاالنجم ابهيشيك باتشان، بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





وجاءت نتيجة تحاليل الابنة «جايا»، سلبية، أي عدم اصابتها بفيروس كورونا، وذلك رغم مخالطتها لابنها ووزوجها المصابان بالفيروس التاجي.





وكان النجم العالمي ابهيشيك باتشان، قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 بعد دقائق من إعلان والده النجم أميتاب باتشان إصابته بـ كورونا أيضًا.



