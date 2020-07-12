نائب محافظ قنا يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة فرشوط

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من لجان إمتحانات الثانوية العامة بمدينة فرشوط للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بها وذلك قبل بدء امتحانات مادتى الكيمياء والجغرافيا لشعبتىّ العلمى والأدبى.





رافقه خلال الجولة، حمزه أبوسحلى عضو مجلس النواب والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ووكلاء وزارة الصحة والرى.





تفقد الدكتور حازم عمر ومرافقيه لجان مدرسة فرشوط الإبتدائية الجديدة ومدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة ومدرسة السادات الإعدادية الإعدادية منذ الساعة الثامنة صباحا حيث كان الطلاب قد بدأوا فى التوافد على مقرات اللجنان ووجه نائب المحافظ التحية للطلاب المصطفين للدخول.





طالب نائب المحافظ، بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا وإتباع النصائح الطبية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأمنهم داخل وخارج اللجان.







خضع الدكتور حازم عمر ومرافقيه، لإجراءات الكشف الحراري والتعقيم لدى دخولهم اللجان كإجراء إحترازي ووقائي، وتابعا دخول الطلاب للمدرسة بدءا من قياس درجة حرارتهم بجهاز الكشف الحرارى مرورًا ببوابات التعقيم ثم تسليمهم الكمامات ومواد التطهير و واقيات الأحذية.





واطمأن نائب المحافظ، من الطلاب على مستوى الإمتحانات السابقة و ما إذا كانت لديهم أيه شكاوي أثناء أدائهم الامتحان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

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