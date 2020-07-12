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محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة عدد من الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى دشنا المركزي للتحقيق

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:35 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

قرر الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إحالة عدد من الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى دشنا المركزى، للشئون القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتغيبهم عن العمل.


جاء ذلك خلال جولة مفاجئة مساء أمس، لوكيل وزارة الصحة بمستشفى دشنا المركزى، لمتابعة سير العمل وتلبية احتياجات المرضى، تبين خلالها عدم تواجد بعض الأطباء والتمريض من الطاقم الطبي.


وشدد تواضروس، على أهمية الإلتزام بمواعيد العمل، و الإهتمام برعاية المرضى على أكمل وجه، مع الحرص على تقديم خدمة طبية بجودة و كفاءة.


كما تفقد وكيل صحة قنا، وحدة أبومناع غرب بمركز دشنا، ضمن متابعته سير العمل بالوحدات التي تعمل بنظام الـ ٢٤ ساعة، للتأكد من كفاءة تقديم الخدمة للمواطن.

وأشاد تواضروس، بتواجد الطاقم الطبي كاملا، وتوافر الأمصال والأدوية والمستلزمات الطبية بصورة جيدة و تقديم الخدمات الطبية و خدمات الطوارئ للمرضى.


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لتغيبهم عن العمل.. إحالة عدد من الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى دشنا المركزي للتحقيق
لتغيبهم عن العمل.. إحالة عدد من الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى دشنا المركزي للتحقيق
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