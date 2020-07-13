أطعم أرز باللبن.. يوسف ترك أمريكا من أجل عيون مدينة دهب

حرص يوسف الامريكي الجنسية الذي ترك امريكا حبا وعشقا في مدينة دهب، على عزومة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على طبق ارز بلبن، خلال جولة الوزير والمحافظ، بمدينة دهب .





حيث قرر يوسف الامريكي العيش في دهب والإقامة بها واحترف صناعة الارز واللبن بالمعايير والاشتراطات الصحية وبيعها على دراجة هوائية للسياح علي الممشي السياحي والشاطئ .





وتحدث يوسف الأمريكي عن عشقه لدهب وتركه لوس انجلوس في امريكا والإقامة والعيش بها، وقد دعاه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لزيارة شرم الشيخ.





وقصة يوسف الامريكي معروفة لكل ابناء دهب فهو شخصية محبوبة وكان أعلن إسلامه منذ سنوات واطلق علي نفسه عبد الله يوسف ويؤدي جميع الصلوات بالمسجد وقام منذ عام بالقيام برحلة عمرة وعاد مرة أخرى لدهب التي يعشقها.





وقد قام بعزومة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء علي طبقين ارز بلبن مثلج وقبل وزير السياحة والمحافظ عزومته وتناولا الأرز باللبن المثلج.