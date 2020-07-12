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مرأة

لن تصدقيها.. تعرفي على فوائد زيت النيم

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:08 م
زيت
زيت
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لمياء الياسين
زيت النيم هو الزيت المستخرج من بذور النيم، وهو غنى بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة وفيتامين E والدهون الثلاثية والكالسيوم.


كل هذه العناصر الغذائية تساعد في حماية الجلد من أضرار الجذور الحرة في الجلد، وعلاج بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما.


ويحتوي زيت النيم على مركبات مضادة للالتهاب تعرف باسم النيمبين والنمبيدين، والتي تساعد في تقليل التورم والاحمرار وعلاج الإكزيما.


طريقة الاستعمال لعلاج الإكزيما

امزج زيت النيم مع زيت جوز الهند أو زيت بذور العنب أو زيت الجوجوبا.

خذ كرة قطنية وانقعها في الزيت.

امسح المنطقة المصابة بخفة.

اتركه طوال الليل قبل غسله.

استخدمه يوميًا للحصول على أفضل النتائج.
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