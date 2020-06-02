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مرأة

لـ الشعر والبشرة.. فوائد لن تتوقعها عند استخدام زيت الجوجوبا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:00 م
زيت الجوجوبا
زيت الجوجوبا
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نهى هجرس
يحتوي زيت الجوجوبا على الكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، والتى تساعد فى الحفاظ على الشعر صحى، كما يساعد زيت الجوجوبا فى القضاء على حب الشباب والحصول على بشرة صافية.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد زيت الجوجوبا ..

يحتوي زيت الجوجوبا على فيتامين E و C الذي يحمي البشرة وفروة الرأس من تلف الجذور الحرة، كما يعزز تكوين خلايا الجلد الجديدة ويمنع علامات الشيخوخة. 


يقوم زيت الجوجوبا بتأمين ترطيب البشرة وبالتالي يغذي البشرة وفروة الرأس كونه مشابهًا جدًا للدهون ، فإن الزيت الطبيعي الذي تنتجه بشرتنا ، يختلط مع زيت الجوجوبا، وبالتالي يعالج البشرة الدهنية والقشرة. 

بالإضافة إلى ذلك ، فهو يزيد من الدورة الدموية التي تساعد على تجديد شباب البشرة وتعزيز نمو الشعر، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تمنع نمو البكتيريا الضارة وتريح الجلد الملتهب وحروق الوجه

كما يعد زيت الجوجوبا من الزيوت الأساسية، والتى لا تحتاج إلى تخفيف لذا فهو يساعد على امداد البشرة بالعديد من العناصر المفيدة والصحية.


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