ضمن الموجة الـ 16.. إزالة 38 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار تنفيذ الموجة الـ (16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة ، مؤكدا تطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون .





حيث كشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة (25) حالة تعد على أراضى أملاك الدولة وذلك منذ بدء تنفيذ الموجة بإجمالى مساحة 5084م2 ،





كما تم أمس السبت تنفيذ (38) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 24 فدانا و16قيراطا و14 سهما بمختلف جهات الولاية خلال اليوم الثالث من إنطلاق الموجة.





ووفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تقدم عدد 29 حالة بمركز قويسنا للتصالح على مخالفات البناء وتم تحصيل الرسوم المقررة ،





كما تقدم عدد 31 حالة بمركز الباجور بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد الرسوم المقررة.



