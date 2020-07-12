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ثقافة

فهل يأتي الربيع.. مجموعة قصصية على طاولة النقاش ورشة الزيتون

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تستضيف ورشة الزيتون الأدبية٬ في السابعة من مساء غد الإثنين، الكاتب والقاص د. هشام قاسم٬ في لقاء حول مجموعته القصصية "ومضى شتاء يناير.. فهل يأتي الربيع" والصادرة مؤخرًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع.

 ويشارك فى المناقشة كل من: الناقدة د. فاطمة الصعيدي، والشاعر والمترجم شرقاوى حافظ، ويدير الندوة ويقدمها رؤوف عبد الحميد.

ومما جاء على غلاف المجموعة الخلفي: "كيف الوصول إليك وليس لي حيلة؟.قررت البقاء بمكاني بعد انتهاء العزف لربع ساعة أخرى أتطلع إلى الشرفة التي تخرج منها. فعلا ظهرت في يوم فتاة تقترب من العشرين من العمر وفتى يشبهها ويكبرها. كان لدي شعور شبه يقيني أن من تقوم بمثل هذا العزف الرقيق هي أصابع أكثر رقة لفتاة وليس رجل٬ لذلك دون تفكير أو تمحيص معتمدا على إلهام القلب كانت الفتاة ذات القوام الممشوق صاحبة الشعر الكستنائي والمنسدل على الكتفين يحيط بالوجه المستدير ويداري العينين السوداويين المتسعتين مع كل حركة رأس هي العازفة وليس أخوها٬ كيف يتسرب الشك إلي وجداني في التقاء الجميلين المعزوفة والعازف".
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