AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط عناصر تشكيل عصابى لسرقة إطارات السيارات بالمقطم

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:38 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
كتب محمد صبرى
تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة إطارات السيارات بالمقطم .

 فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم قيام (3) أشخاص بتكوين تشكيلا ًعصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات  بأسلوب "الفك".

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم والتى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرام، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- الأدوات التى يتم إستخدامها فى إرتكاب وقائع السرقة).

 بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقروا بإرتكاب عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الإطارات المُستولى عليها  لدى (2) من عملائهم "سيئى النية" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محال الصاغة بالإسكندرية

شاهد.. سقوط عصابة مسلحة تخصصت في سرقة التكاتك بالتبين

بيكسروا الكالون والزجاج.. أمن الجيزة يضبط عصابة سرقة السيارات

لإعادة بيعها.. سقوط عصابة تسرق الدراجات النارية وتغيير معالمها بالقاهرة

ترشيحاتنا

السيسى: لا ترخيص للسيارات إلا بعد تحويلها لغاز.. وقروض بفائدة صفرية لأصحابها.. فيديو

مسقط الحفاضة.. عمر الشناوي في أحدث ظهور مع ابنه

شقة لكل مواطن.. الرئيس السيسي يعد المصريين بهذا الوعد

روسيا تعلن عن نجاح اختبارات أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم

الأهلى يوافق على بقاء أزارو مع الاتفاق السعودي حتي نهاية الدوري

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفضح ضابط مخابرات قطري.. طاهر محمد بديل صلاح في المنتخب.. وكهربا يشعل السوشيال بصورة مع الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم

شاهد.. ليوناردو دي كابريو وحبيبته يقضيان وقتهما على شواطئ مالبيو

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل