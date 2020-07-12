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فن

من على شاطئ البحر.. إدوارد يشارك جمهوره بصورة له

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان إدوارد صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق إدوارد على الصورة قائلا: "انه وقت الصيف".

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يذكر أن إدوارد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم.

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