لحرق الدهون وهضم أفضل تناول كوب من هذا المشروب المذهل





فى الخلاط الكهربائى قومى بسحق ثمرة الفجل وأضيفى القرفة والجنزبيل والليمون وقومى بسحقهم جيدا



اخلطي إلى أن تحصلي على مشروب متجانس.







فى النهاية أضيفي العسل وعصير الليمون تساعد هذه الوصفة على تقليل محيط الخصر عن طريق مهاجمة دهون البطن وتساعد على هضم أفضل وتحفز عملية التمثيل الغذائي.

