لحرق الدهون وهضم أفضل تناول كوب من هذا المشروب المذهل

هل أنت ممن يعشقون مذاق السكريات ولا تقدرين ترويض شهيتك أمام الحلويات إليك وصفة سريعة لتذويب الكرش و تقليل دهون البطن بمشروب خارق لإذابة دهون البطن يوميا.
المكونات لتحضير مشروب لحرق الدهون
_ ثمرة من الفجل
_3 ملاعق كبيرة من العسل
_عصير 3 حبات من الليمون
الطريقة
المكونات لتحضير مشروب لحرق الدهون
_ ثمرة من الفجل
_3 ملاعق كبيرة من العسل
_عصير 3 حبات من الليمون
الطريقة
فى الخلاط الكهربائى قومى بسحق ثمرة الفجل وأضيفى القرفة والجنزبيل والليمون وقومى بسحقهم جيدا
اخلطي إلى أن تحصلي على مشروب متجانس.
فى النهاية أضيفي العسل وعصير الليمون تساعد هذه الوصفة على تقليل محيط الخصر عن طريق مهاجمة دهون البطن وتساعد على هضم أفضل وتحفز عملية التمثيل الغذائي.