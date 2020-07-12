عبر الفيديو كونفرانس.. السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية ووحدات إسكان اجتماعي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية منها وحدات للإسكان الاجتماعي والمتوسط عبر الفيديو كونفرانس .

وضمت تلك المشروعات «إسكان دار مصر» بعدد من المناطق والمدن المختلفة منها السادس من أكتوبر والمنيا الجديدة، والشروق والشيخ زايد وبرج العرب ومدينة السادات والعبور وبدر وحدائق أكتوبر ومدينة جمصة.

كما ضمت مشروع «الأسمرات 3» الذي يشتمل على 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.





كان الرئيس السيسى تفقد فى يونيو الماضى مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.