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سيارات

العطل الخبيث.. احذر حساس الهواء يسبب هذه المشاكل في السيارة

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:32 م
لعطل الخبيث .. احذر
لعطل الخبيث .. احذر حساس الهواء يسبب هذه المشاكل في السيارة
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منة الله عبد الحميد
تعد مشكلة الأعطال المفاجئة من أكثر المشاكل التي تواجه السائق لأنه يدفع مبالغ باهظة وتكلفة عالية ولا يدرك ما هو الجزء التالف في السيارة، ولكن هناك بعض الحلول المجربة لإصلاح عيوب السيارة أبرزها التحري والتدقيق لمعرفة العيب الرئيسي لتجنب المشاكل الأخرى. 

ومن أكثر الأعطال الخبيثة التي تواجه قائد السيارة ظهور عادم من الشكمان وبعد العديد من محاولات الإصلاح يكون الأمر بلا جدوى، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز هذه الأعطال لتفاديها. 

‏من أكثر العيوب شيوعًا هو ظهور عادم خارج من الشكمان مرتبط باستهلاك عالي للبنزين وسببه الرئيسي وجود تلف أو انسداد في الرشاشات أو مشكلة في حساس الأكسجين أو حساس الشكمان. 

مع العديد من المحاولات للتصدي لهذا العيب تبدأ المحاولات والخطوات أولها مثلا تنظيف الرشاشات او استبدالها بأخرى أو تغير حساس الأكسجين بأخر ولكن كل هذه المحاولات كانت بلا جدوى، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في حساس الهواء ووظيفته الرئيسية هي حساب كمية الهواء الداخلة الي المنفول ليتمكن الكمبيوتر من تحديد النسب الصحيحة. 

في حالة عدم توصيل أسلاك حساس الهواء بصورة صحيحة ينتج هذا العيب ويؤدي إلى حيرة السائق بشكل كبير، لذلك تنتج هذه المشكلة ويجب على قائد السيارة فحصها جيدًأ لتفادي تلك المشكلة.
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