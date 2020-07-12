خطر داهم على الصحة العامة.. إعدام 2000 كيلو أغذية في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الأحد، قيام إدارة مراقبة الاغذية بالإدارة العامة للطب الوقائي، بشن حملات على المنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق بمختلف قرى ومراكز المحافظة.





وقال "مكي" في بيان، الأحد، إنه وجدت بعض المخالفات منها غير في خواص ٢٠٠٠ كيلو من المواد الغذائية ببعض المطاعم و محلات بيع المواد الغذائية والمخللات والحلويات وجرى إعدامها، ⁩كما وجد خطورة داهمة في بعض المنشآت الغذائية.

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