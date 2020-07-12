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محافظات

خطر داهم على الصحة العامة.. إعدام 2000 كيلو أغذية في الدقهلية

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:06 م
إعدام 2000 كيلو أغذية
إعدام 2000 كيلو أغذية في الدقهلية
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همت الحسيني
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الأحد، قيام إدارة مراقبة الاغذية بالإدارة العامة للطب الوقائي، بشن حملات على المنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق بمختلف قرى ومراكز المحافظة. 

وقال "مكي" في بيان، الأحد، إنه وجدت بعض المخالفات منها غير في خواص ٢٠٠٠ كيلو من المواد الغذائية ببعض المطاعم و محلات بيع المواد الغذائية والمخللات والحلويات وجرى إعدامها، ⁩كما وجد خطورة داهمة في بعض المنشآت الغذائية. 
وأوضح أنه جرى تحرير ١٤٥ محضرًا بذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت الغذائية المخالفة، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت، حفاظًا على صحة جميع المواطنين من أبناء المحافظة.
خطر داهم على الصحة العامة.. إعدام 2000 كيلو أغذية في الدقهلية
خطر داهم على الصحة العامة.. إعدام 2000 كيلو أغذية في الدقهلية
خطر داهم على الصحة العامة.. إعدام 2000 كيلو أغذية في الدقهلية
خطر داهم على الصحة العامة.. إعدام 2000 كيلو أغذية في الدقهلية
خطر داهم على الصحة العامة.. إعدام 2000 كيلو أغذية في الدقهلية
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