AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

النعش الطائر .. احذر هذه السيارة تهدد حياتك

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:32 م
النعش الطائر ..احذر
النعش الطائر ..احذر هذه السيارة تهدد حياتك
Advertisements
منة الله عبد الحميد
تطورت صناعة السيارات لتواكب التكنولوجيا من خلال ابتكار مركبات سريعة وتستهلك وقودًا أقل، ولكن هذه السيارات لا تكون آمنة بشكل كاف بسبب أخطاء المهندسين أو عدم جودة هيكل السيارة

لذلك يقدم موقع صدى البلد أبرز السيارات التي تهدد حياتك .. تعرف عليها 

 DeLorean DMC 12

اكتسبت هذه السيارة شهرة واسعة وكانت أشهر من نار على علم في فترة الثمانينات خصوصًا بعد ظهورها في فيلم العودة إلى المستقبل، إلا أنها كانت غير آمنة بشكل كاف. 

DeLorean DMC-12 | HushHush.com
هيكل السيارة كان مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ على هيئة الألياف الزجاجية مما أدي إلى عدم اثبات جدارتها أثناء سباقات التصادم. 
كانت تسير بسرعة 50 ميلًا في الساعة، كما أن الأبواب كانت تفتح من الأعلى مما يجعل سائقها وركابها محجوزين بالداخل إذا انقلبت السيارة.
1981-DeLorean-DMC-12-V6-1080 - Canvas Art Print - Wall Art ...
 
وفي الواقع ظهرت عليها عيوب كثيرة، الأمر الذي دفع الشركة المصنعة لها إلى وقف إنتاجها بعد عامين من طرحها في الأسواق وبيع 9200 سيارة تحطمت وبقيت 6500 سيارة فقط  سليمة وبدون تحطم.
Amazon.com: Delorean DMC 12 Satin Silver 1/18 Model Car by Autoart ...

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر هذه السيارات تعرض حياتك للخطر

شاهد.. ساعة من إنتاج بنتلي وبريتلنج بـ 137 ألف جنيه.. صور

للأثرياء فقط.. 3 سيارات خيالية تمنحك السعادة والراحة

أضرار الصدأ على السيارة وكيفية معالجته

ترشيحاتنا

اركن سيارتك في الشمس لقتل الكورونا

محمد الخشت يفجر مفاجأة حول التسلسل الجيني لـ كورونا بمصر

إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. رئيس جنوب إفريقيا يعلن حظر بيع الخمور

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة غدا.. اعرف السبب

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجرأ 10 إطلالات لـ هيفاء وهبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي