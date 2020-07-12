نائب محافظ قنا: عمل أسقف لـ ٢٢٢ منزلا ورفع كفاءة ٢٢٣ بقريتى الدهسة والحاج سلام





تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بقريتىّ الدهسة والحاج سلام بمدينة فرشوط، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال تطوير وتجهيز مدرسة الشهيد عبدالرازق خلاف الإبتدائية وأعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية ومراكز الشباب وإعادة تأهيل المنازل.





و أشار نائب المحافظ، إلى أنه من المقرر عمل أسقف لـ ٢٢٢ منزل ورفع كفاءة ٢٢٣ منزل وتركيب وصلات مياه وصرف صحي لـ ١٣١ منزل وتطوير وتجهيز وحدتين صحيتين، بالإضافة الى تطوير وتجهيز ٥ مدارس و إنشاء مدرسة جديدة وتنظيم ٤ قوافل طبية و قافلتين بيطريتين.





و وجه عمر، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ والجداول الزمنية المقررة.





و أكد نائب المحافظ، أن مشروعات المبادرة تحظى باهتمام كبير لدى القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث توجد متابعة دورية وزيارات ميدانية مستمرة لتلك المشروعات لضمان الإنتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد و طبقا للمواصفات الفنية المقررة.





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