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محافظات

خلال يومين.. محكمة قنا الابتدائية تتلقى أوراق ٢٢ مرشحا محتملا للشيوخ

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:33 م
محكمة قنا الابتدائية
محكمة قنا الابتدائية تتلقى أوراق ٢٢ مرشحا محتملا للشيوخ
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يوسف رجب



واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة قنا الإبتدائية، ، تلقى أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات القادمة، لليوم الثاني على التوالي.


وبلغ عدد المتقدمين الراغبين فى الترشح، اليوم الأحد ٨ مرشحين، ليصبح إجمالى عدد المرشحين المحتملين، خلال يومين بقنا، ٢٢ مرشح.


وكانت لجنة تلقى طلبات المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة قنا الإبتدائية، تلقت أوراق ١٤ مرشح فى أول أيام فتح باب الترشح أمس السبت.


يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ سوف تجري في 11 و12 من أغسطس القادم، و يتشكَّل المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.


و يشترط لقبول أوراق المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ، عدد من الشروط منها، أن يكون مصرى الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، و مدرجًا بقاعدة بياناع ناخبين، و لا يقل عمره عن ٣٥ عاما.

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