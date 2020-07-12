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برلمان

قيادي بـ مستقبل وطن: مجلس الشيوخ سوف يثري الحياة النيابية في مصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:55 م
عبدالحكيم العش، القيادي
عبدالحكيم العش، القيادي بحزب مستقبل وطن
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ماجدة بدوي
أكد عبدالحكيم العش، القيادي بحزب مستقبل وطن، والمرشح بمحافظة سوهاج على انتخابات مجلس الشيوخ ،  أن عودة الغرفة التشريعية الثانية بعد غياب سبع سنوات والممثلة في مجلس الشيوخ ضرورية وهامة، وسوف تثري الحياة النيابية في مصر .

وقال العش، في بيان له اليوم، عقب الإنتهاء من تقديم أوراق ترشحه على المقعد الفردي في محكمة سوهاج  الإبتدائية التابعه للهيئة الوطنية للانتخابات، وحصوله علي رقم 3 رمز " سنبلة القمح"، إن مجلس الشيوخ سيساعد مجلس النواب في إصدار التشريعات الهامة ومراجعة الموازنة العامة للدولة والقوانين المكملة للدستور والاتفاقات الدولية، بجانب أن عودة   المجلس سيحقق زيادة التمثيل والمشاركة المجتمعية، وسيعمل علي إنجاز التشريعات وسن القوانين بطريقة جيدة، مما يعمل علي ترسيخ دعائم الديمقراطية التي أصبحت الدولة تحرص كل الحرص.

وأوضح القيادي بالحزب، أن هناك منافسة قوية ستكون بين المرشحين على دائرة محافظة سوهاج، وسيتم التنسيق بين مرشحي حزب مستقبل الخمسة المرشحين بالمحافظة على المقاعد الفردية، مطالبا الناخبين بضرورة المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي طبقا لما كفله لهم الدستور والقانون، وأن يتوجهوا الي صناديق الاقتراع لإبداء الرأي وأختيار من يرونهوا مناسبا في تمثيلهم تحت قبة الشيوخ .

وأشار العش إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ سيكونون من أصحاب الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القضايا المهمة ومشروعات القوانين بشكل متأن وبحرفية وسيعملون علي دعم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى، وجميعها امور أختص بها المخلص دون غيره.
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