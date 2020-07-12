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حوادث

الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة مجهولة في المنصورة

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:13 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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همت الحسينى
يكثف ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد من جهودها لكشف لغز عثور أهالى قرية البقلية التابعة للمركز على جثة شاب مصاب بطلقات نارية وملقى بالقرية.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادى مأمور مركز شرطة المنصورة من أهالى قرية البقلية يفيد بعثورهم على جثة شاب من القرية مصاب بطلقات نارية .

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعى تامر أ . ال  35 عاما عامل باليومية ومصاب بطلقات نارية وتم نقل الجثمان الى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها وكشف الجناة كما امرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.
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