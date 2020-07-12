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أخبار البلد

يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:35 م
الرئيس السيسى خلال
الرئيس السيسى خلال افتتاح الأسمرات3
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محمد عبد المنعم
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الاسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث."


ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة  تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
يضم 7440 وحدة سكنية.. 13 صورة من افتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3 .. شاهد
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