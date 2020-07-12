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رياضة

تريزيجيه حديث السوشيال الميديا بعد ثنائيته التاريخية في البريميرليج

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر اللاعب المصري محمود تريزيجيه لاعب نادي استون فيلا الإنجليزي موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عقب مباراة فريقه اليوم.

وقاد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر واستون فيلا الإنجليزي فريقه إلى الفوز على نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم عقب إحرازه لهدفين.


وجاءت تعليقات رواد تويتر كالآتي:

ثمانية عشر هدف تفصل الفرعون المصرى تريزيجيه عن صدارة هدافين الدوري الإنجليزي 

الله عليك ي تريزيجيه

الموسم اللي جاي عايزين منافسة بقي مع ابو مكة على صدارة هدافين الدوري الانجليزي

ابن الاهلي برده غير يا جماعة

وقد أصبح تريزيجيه رابع اللاعبين المصريين الذين يسجلون ثنائية في مباراة وحيدة في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد محمد صلاح وأحمد حسام ميدو، وعمرو زكي.

وصار تريزيجيه ثاني هدافي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما رفع رصيده من الأهداف لـ 5 أهداف، ويتفوق عليه بهدفين فقط جاك جيراليش قائد الفريق.

وحقق تريزيجيه رقمًا مميزًا أخرًا، وهو تسجيله لـ 3 أهداف من متابعات للكرات الثابتة، حيث سجل هدفين من متابعات للضربات الحرة، وهدفا من متابعة لضربة ركنية.
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