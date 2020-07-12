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فن

لوك جديد.. حازم إيهاب يخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:37 م
حازم ايهاب
حازم ايهاب
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اسماء الحسيني
نشر الفنان الشاب حازم إيهاب، صورة  جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهر حازم مردتيًا تيشرت أسود مع نظارة شمسية وقصة شعر جديدة .

ونالت صورته تفاعل كبير من متابعينه وجاءت بعض التعليقات كالاتي :

حلووو اللوك الجديد ده ياباشا 

منور يانجم العالم 

اية العمق ده 
وكان حازم إيهاب، شارك في فيلم "العارف" وهو من بطولة الفنان أحمد عز، فيما شارك فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى.

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.
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A post shared by Hazem Ehab | حازم ايهاب (@hazemehabelessawy) on

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