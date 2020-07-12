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رياضة

استعدادا لعودة النشاط.. كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز في مرحلة الإعداد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:42 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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ملك موسي
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي الاجتماع مع اللاعبين.


يأتي هذا  قبل انطلاق مران اليوم بمعسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية.. وذلك للحديث عن برنامج استعدادات الفريق الاببض للفترة المقبلة لمتابعة مباريات الدوري المصري.

وطالب كارتيرون لاعبي الزمالك بالتركيز في مرحلة الإعداد لعودة النشاط ،خاصة أنها تعد أهم مرحلة قبل الانخراط في المباريات الودية والرسمية.


 كان الزمالك بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب  استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.
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